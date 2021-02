Darum musste Nets bei Concardis Geld nachschießen

Steckt Concardis in einer Krise? Der Zahlungsabwickler mit Sitz in Eschborn musste laut dem im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht im Geschäftsjahr 2019 ganze 214 Millionen Euro abschreiben. Der Banken-Blog „Finanz-Szene“ hatte zuerst darüber berichtet.



Um den Payment-Anbieter finanziell zu stützen, schoss der Eigentümer – der dänische Zahlungsdienstleister Nets – 152 Millionen Euro zu. Dabei handelt es sich laut Geschäftsbericht um einen „nicht rückzahlbaren Gesellschafterzuschuss“.



Darüber hinaus erzielte Concardis durch den Verkauf selbst entwickelter Software und die „Weiterbelastung von Kosten“ Erlöse in Höhe von 60 Millionen Euro. Doch der Zuschuss von Nets und diese Erträge reichten nicht für ein positives Ergebnis aus: 2019 verbuchte der Zahlungsabwickler ein Minus von 25 Millionen Euro.