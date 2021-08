Das hat Bilfinger mit dem Apleona-Erlös vor

Aus diesem Erlös ist nun unter anderem ein Aktienrückkauf sowie die Ausschüttung einer Sonderdividende geplant, teilte der SDax-Konzern aus Mannheim mit. Das Aktienrückkaufprogramm könnte ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro erreichen, es soll im Sommer 2022 starten. Zudem soll der Hauptversammlung eine Sonderdividende von 3,75 Euro je Aktie vorgeschlagen werden, was einer Ausschüttung von rund 150 Millionen Euro entsprechen würde.



Außerdem will Bilfinger eine vorzeitige Schuldentilgung vornehmen. Konkret verwendet das Unternehmen 109 Millionen Euro für die Ablösung der ausstehenden Tranchen der Schuldscheindarlehen, die bereits im Oktober 2021 statt April 2022 stattfinden soll. Dadurch spart CFO und Interims-CEO Christina Johansson dem Unternehmen 3 Millionen Euro pro Jahr an Zinsen.



Dieses Bündel an Maßnahmen, das Johansson vorlegt, ist summa summarum 359 Millionen Euro schwer – das ergibt eine Differenz zum Erlös des Apleona-Verkaufs von 99,4 Millionen Euro.