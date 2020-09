Das sind die Programm-Highlights der SF 2020

Zum ersten Mal bei einer Structured FINANCE gibt es in diesem Jahr gleich zum Auftakt des viertägigen Kongresses ein Gipfeltreffen der Firmenkundenchefs im Hauptprogramm des Events: FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz diskutiert mit Markus Beumer (Unicredit), Michael Bücker (BayernLB), Stephan Ortolf (DZ Bank), Robert Schindler (Commerzbank) und Frank Vogel (BNP Paribas) darüber, wie die Coronakrise das Firmenkundengeschäft als Ganzes und die Beziehung zu den CFOs im Speziellen verändert hat.

Zum Thema „Cash is King: Liquiditätsplanung und -sicherung in der Coronakrise“ treffen sich am Dienstag auf unserer virtuellen SF-Bühne Top-Treasurer von BASF, BMW, Fraport und Merck. In unserer traditionellen CFO-Runde am Mittwoch erzählen dann die Finanzchefs Olaf Borkers (Deutsche Euroshop), Carsten Bovenschen (Akasol) und Olaf Klinger (Symrise), wie sie ihre Unternehmen durch die Coronakrise steuern.