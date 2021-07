Selten lassen hochrangige Bankmanager tief blicken, vor allem in einem relativ zwanglosen Setting. In einem Teaser gab Hoops indes durchaus Privates preis. So war eine Frage der Studierenden: Was hat er als Hobbies in seinem Lebenslauf angegeben? „Es waren Basketball, Kraftsport, Schafkopf – und meine Verlobte“, antwortet er (frei aus dem Englischen übersetzt).



Und was war das Peinlichste, was ihm während eines Vorstellungsgesprächs passiert ist? Herr Hoops trug demnach einmal weiße Strümpfe. „Ich habe mir einen Anzug geborgt, hatte ein anständiges paar Schuhe. Ich besaß aber einfach keine schwarzen Socken“, verriet er. Dem überzeugten Sportler wurde der modische Fehltritt aber anscheinend verziehen: „Den Job habe ich trotzdem bekommen.“