Die ersten Würfel sind gefallen: Die großen Personalfragen sind geklärt, und die Parteien haben ihre wichtigsten Ideen vorgestellt. Jetzt kann die Debatte darüber beginnen, welchen Kurs Deutschland nach der Bundestagswahl am 26. September einschlagen soll. Dabei kommt es weniger auf die Personen an der Spitze als auf die möglichen Koalitionen an, denn welche Parteien sich nach der Wahl zusammenraufen werden, kann für die deutsche Wirtschaft einen entscheidenden Unterschied ausmachen.