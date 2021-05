Die ersten Lessons learned bei der präventiven Sanierung

Eine vorinsolvenzliche Sanierung, bei der Mehrheitsbeschlüsse möglich sind und die nicht öffentlich abläuft: Für Nutzer ist das der große Charme der präventiven Sanierung, die seit Jahresanfang in Deutschland im Einsatz ist. Mitunter entfaltet das Verfahren bereits als Drohkulisse einen Effekt. Marktteilnehmer berichten von Fällen, in denen schon der Hinweis auf eine mögliche präventive Sanierung ausgereicht habe, um die Gläubiger einigungswillig zurück an einen Tisch zu bekommen.



Doch was, wenn das nicht gelingt? Das Amtsgericht Hamburg hatte es kürzlich mit einem präventiven Sanierungsverfahren zu tun, bei dem ein Gläubiger überstimmt werden musste. Laut Jörg Grau von der Kanzlei Johlke Niethammer, der das betroffene Unternehmen beraten hat, und dem Restrukturierungsbeauftragten Justus von Buchwaldt (Kanzlei BBL) ist es das erste Verfahren, für das ein rechtskräftig bestätigter Restrukturierungsplan nach dem neuen Recht erstellt wurde. Eine Erkenntnis aus dem Ablauf: „Die Vorbereitung ist für den Erfolg ganz entscheidend“, sagt von Buchwaldt.