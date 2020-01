Die Furcht vor Zombie-Unternehmen geht um

Ein wichtiger Grund für diese Angst dürfte das anhaltende Niedrigzinsumfeld in der Euro-Zone sein. Dieses erleichtert es hoch verschuldeten Unternehmen, neue Kredite zu geringen Zinsen aufzunehmen und damit alte, höher verzinste Schulden zu zurückzuzahlen. So werden diese Zombie-Firmen, die keinen profitablen Geschäftsbetrieb mehr haben, am Leben gehalten.



Kurzfristig ist das nach Meinung der befragten Sanierungsfinanzierer zwar kein Problem: 72 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die EZB ihre Nullzinspolitik erst in drei Jahren beenden wird. Sollte es danach zu einem Platzen der Verschuldungsblase kommen – sofern eine solche wie von den Work-out-Bankern befürchtet entsteht –, wäre dies allerdings umso bedenklicher für die betroffenen Unternehmen und die Wirtschaft.