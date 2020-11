Diese Lösungen erwarten Restrukturierer für Zombies

Zwar haben staatliche Hilfsmaßnahmen eine große Insolvenzwelle bislang verhindern können, doch in der Branche der Restrukturierer wächst eine andere Sorge: Viele fürchten eine zunehmende Zahl an sogenannten Zombie-Unternehmen, die sich zwar mit staatlicher Hilfe über Wasser halten, deren operativer Gewinn aber nicht ausreicht, um Zins und Tilgung zu bedienen.



Um die Zombies zu retten, werden nach Einschätzung der Restrukturierer weitere Zugeständnisse seitens der Geldgeber notwendig sein, zeigt die Restrukturierungsstudie 2020 von Roland Berger, für die rund 500 Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt wurden. Unter den Studienteilnehmern stammten 80 Prozent aus Banken, Sanierungsberatungen und Insolvenzverwaltungen, die meisten betreuen sieben oder mehr Restrukturierungsfälle im Jahr.



Danach gefragt, welche Lösung sie für Zombie-Unternehmen erwarten, gehen 26 Prozent von einer Stundung der Tilgungen aus. 23 Prozent sehen einen Schuldenschnitt als Ausweg, und 22 Prozent setzen am ehesten darauf, dass Finanzierer bereits gewährte Kredite noch einmal verlängern.