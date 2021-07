Esprit-CFO Johannes Schmidt-Schultes berichtete in der Diskussionsrunde, wie ernst die Situation war: „Bei Esprit ging es nicht primär um den Werteerhalt, sondern in erster Linie ums Überleben.“



Das Thema Werterhalt soll zwar oberstes Ziel einer Neuausrichtung sein, doch häufig scheitert es schon an der Definition, beobachtet Andreas Jaufer, Geschäftsführer des Investors Robus Capital Management. „Eigentlich sollte Werterhalt für alle Beteiligten das Gleiche bedeuten, also die Rettung und Steigerung des Unternehmenswerts – unabhängig von der Kapitalstruktur. Leider verlieren viele Akteure dieses ‚Big Picture‘ jedoch aus den Augen, wenn die Restrukturierung auch Einschnitte in die eigenen Vermögenspositionen erfordert“, beobachtet er. Im Sinne des übergeordneten Ziels sollten alle Beteiligten den Fokus darauf legen, die transformatorischen Themen voranzubringen. Ein Schlüsselelement dabei: Kommunikation.



Das findet auch CFO Schmidt-Schultes: „Es ist für den Erfolg wesentlich, dass man für alle betroffenen Parteien Transparenz und Klarheit darüber schafft, welche Möglichkeiten es gibt und wie man sie umsetzen kann.“



Steffen Reusch, CEO von BDO Restructuring, beobachtet derzeit, dass viele Unternehmen zögern, eine Neuausrichtung anzugehen – und damit möglicherweise entscheidende Zeit verlieren: „Die Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, Maßnahmen früh zu ergreifen und in verschiedenen Szenarien zu planen. Diese Möglichkeit verpassen jedoch viele.“ Eine Herausforderung liegt vielfach darin, dass womöglich ein Gesellschafter die Situation anders einschätzt als das Management. Zudem könnten viele Unternehmen derzeit Hilfsmaßnahmen nutzen – und die Hilfen überdeckten die akuten Probleme oftmals.