Erneuter Glyphosat-Rückschlag für Bayer

Nach Bekanntwerden des Urteils nach Börsenschluss am Montagabend ging die Bayer-Aktie am heutigen Dienstagmorgen zunächst unter dem Wert von 47 Euro in den Handel, erholte sich dann aber schnell wieder auf das Niveau des Vortages und notierte am Vormittag um 47,20 Euro.



Erst in der vergangenen Woche hatte die Aktie deutlich verloren, nachdem die Quartalszahlen von Bayer sowie der Ausblick für Enttäuschung am Markt gesorgt hatten. Das Papier rutschte von rund 50 auf 46 Euro ab. Bayer hat sein durch die Glyphosat-Rückstellungen belastetes zweites Quartal mit einem Konzernverlust von 2,3 Milliarden Euro beendet.