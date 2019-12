Euromicron holt zwei Sanierungsprofis von BDO

Die vielen Wechsel sowie der plötzliche Abgang von CEO Meyer deuten indes darauf hin, dass der Aufsichtsrat von Euromicron nun greifen will und die Richtung der Sanierung maßgeblich mitbestimmen will. Der Leiter des dreiköpfigen Kontrollgremiums, Michael Radke, agiert als Vertreter des Euromicron-Großaktionärs Funkwerk. Radke ist CEO der Funkwerk-Mutter Hörmann Industries.



Das Telekom- und IT-Unternehmen, das mit 15 Prozent an Euromicron beteiligt ist, reagierte empört auf die Beantragung des Schutzschirmverfahrens in der vergangenen Woche. Nicht nur die Nachricht über die Insolvenz sei „völlig überraschend und ohne Vorankündigung“ gekommen. Auch über die Gespräche zum Verkauf der Tochtergesellschaften, die von der Insolvenz nicht betroffen sind, sei man weder informiert noch eingeladen worden, kritisiert Funkwerk damals.



Wie eine Sprecherin gegenüber FINANCE erklärte, arbeite man mit Hochdruck daran, die Gespräche mit potentiellen Investoren und den finanzierenden Banken voranzutreiben. Hier dürften die beiden Restrukturierer Depping und Seger nun zeitnah mit einsteigen.



