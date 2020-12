Ex-Windreich-Chef Willi Balz verurteilt

Die kuriose Geschichte um die Windreich-Pleite begann im September 2013. Damals meldete der Windkraftprojektierer Insolvenz wegen Überschuldung an und beantragte eine Sanierung in Eigenverwaltung. Das Schuldenkonto war rund 400 Millionen Euro schwer. Dazu gehörten auch zwei Mittelstandsanleihen in Höhe von 125 Millionen Euro.

Eine Insolvenzanmeldung an sich ist nichts außergewöhnliches, doch der Zeitpunkt dafür warf Fragen auf: Den Insolvenzantrag reichte Balz am Freitag, den 6. September ein. Öffentlich machte Windreich die Pleite aber erst am darauffolgenden Montag nach Börsenschluss. Das heißt, trotz der Insolvenz wurden die beiden Mittelstandsanleihen am Montag noch normal gehandelt. Weil Windreich kurz vorher noch das Börsensegment wechselte, vom BondM in den Freiverkehr, unterlag Windreich weniger strengen Publizitätsvorschriften.