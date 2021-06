Flixmobility sammelt 650 Millionen Dollar ein

Mit dem frischen Kapital will das Verkehrsunternehmen in den bestehenden Märkten wie etwa Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Osteuropa wachsen. Das Unternehmen hatte vor wenigen Wochen etwa einen kräftigen Ausbau des Zugangebots in Deutschland angekündigt. Auch in den USA und dem Bus-Markt Türkei sehen die Münchener viel Potential. „Wir wollen der globale Marktführer werden“, kündigt CEO André Schwämmlein an.



Neben dem weltweiten Flixbus-Netzwerk in 36 Ländern bietet das Unternehmen seit 2018 Flixtrain-Verbindungen in Deutschland und seit Mai dieses Jahres auch erste grüne Züge in Schweden an. Zuletzt setzte jedoch die Corona-Pandemie dem Start-up zu: Die Busse von Flixmobility standen monatelang still, verreist wird derzeit wenig. 2020 brachen die Passagierzahlen daher um fast die Hälfte auf 30 Millionen Fahrgäste ein.



Dem Unternehmen kommt jedoch zu Gute, dass es die Busse nicht selbst betreibt, sondern die Netzplanung und die Vermarktung übernimmt. Dadurch liegt das größere Risiko bei den Betreibern der Fahrzeuge.