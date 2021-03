Doch der Puffer schmolz offenbar recht schnell. Im Dezember, nachdem Lockdowns wieder an der Tagesordnung standen, kündigte Holidaycheck eine Kapitalerhöhung an, die CFO Markus Scheuermann im Januar umsetzte. Dadurch floss dem Unternehmen ein Bruttoerlös von 48 Millionen Euro zu. Insgesamt gab Holidaycheck 29 Millionen Aktien zu einem Bezugspreis je 1,65 Euro aus. Am Mittwochmorgen notierte das Papier bei 2,22 Euro. Das Geld sollte für die Rückführung eines kurzfristigen Geldmarktdarlehens in Höhe von 12 Millionen Euro dienen sowie für weitere allgemeine Betriebskapitalzwecke eingesetzt werden, auch um den aktuellen Liquiditätsbedarf zu decken.