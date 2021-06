„Jan Marsalek war eine arme Sau“

Herr Rehnig, was denken Sie heute über Wirecard und den Finanzskandal?

Es ist ein Trauerspiel, dass die gierigen und übermütigen Vorstände Markus Braun und Jan Marsalek so abgehoben sind. Dabei hatten sie doch schon genug, zumindest Braun.



Wie viel genau?

Als Markus Braun 2002 Wirecard-CEO wurde, hat er von den Altgesellschaftern eine 3-Jahres-Option für Wirecard-Aktien quasi zum Nominal erworben. Daraus hat er später ein großes Aktienpaket gemacht. Wenn ich mit rund 7 Prozent Anteil schon so vermögend bin, fange ich doch nicht noch an zu betrügen.