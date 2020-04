Lufthansa pokert mit dem Bund

Zwischen Lufthansa und Bund gibt es mehrere Streitpunkte bei der Ausgestaltung eines möglichen Rettungspakets. Noch bis vor kurzem war die Rede davon, die Regierung könnte sich an der Lufthansa direkt beteiligen. Eine solche Beteiligung des Bundes an deutschen Unternehmen ist im Rahmen des Corona-Wirtschaftsstabilisierungsfonds möglich – und würde voraussichtlich umfangreiche Entscheidungsbefugnisse für den Bund als Aktionär einräumen.



Die Lufthansa soll sich daher gegen eine solche direkte Staatsbeteiligung ausgesprochen haben, berichten mehrere Medien. So soll Lufthansa-Chef Carsten Spohr in dieser Woche deutlich gemacht haben, dass er die Regierung lieber als stillen Teilhaber sehen würde, also eine Beteiligung ohne einschlägige Mitspracherechte vorzieht, berichtet die FAZ. Und auch gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“ fand Spohr deutliche Worte: „Wenn die Bundesrepublik zu große Einflussnahme auf operative Geschäftsaufgaben nehmen wollte, fordert das vielleicht die österreichische Regierung ebenso ein, dann möglicherweise auch die Schweiz, Belgien, Bayern oder Hessen“.