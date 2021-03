„Auftrag erfüllt“ heißt es Hans-Joachim Ziems bei Leoni. Bei dem Nürnberger Autozulieferer war der bekannte Sanierungsprofi im April vergangenen Jahres als Chief Restructuring Officer (CRO) eingestiegen, um den in eine schwere finanzielle Schieflage gerutschten Konzern zu sanieren.



Zum 31. März ende nun sein einjähriges Mandat, die Funktion des CRO werde nicht nachbesetzt, heißt es vom Unternehmen. „Nachdem es uns im vergangenen Geschäftsjahr gemeinsam gelungen ist, den Fortbestand des Geschäftsbetriebs zu sichern und die Weichen für die nachhaltige Stabilisierung der Geschäftsentwicklung zu stellen, scheide ich planmäßig aus dem Vorstand der Leoni aus“, so Ziems. Mit dem Strategie- und Performance-Programm „Value 21“ und dem angelaufenen Restrukturierungskonzept habe Leoni die richtigen Maßnahmen auf den Weg gebracht, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen.



Doch so ganz trennen sich die Wege von Leoni und Ziems noch nicht: Das Beratungshaus Ziems & Partner wird Leoni und den Vorstand weiterhin „gezielt bei der Umsetzung verbleibender Restrukturierungsmaßnahmen unterstützen“, teilte Leoni mit.