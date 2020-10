Modekette Adler legt Turnaround-Plan vor

Aufbruchstimmung nach dem Corona-Kater bei Adler: Der Modehändler will mit einer strategischen Neuausrichtung wieder deutlich wachsen und spätestens 2023 das alte Ertragsniveau wieder erreichen. Mit Hilfe des Projekts mit dem Namen „New Adler“ soll der Konzern bis 2023 wieder auf einen „nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückkehren“, teilte das börsennotierte Unternehmen am heutigen Mittwoch mit.



Der Plan von Adler-Chef Thomas Freude und CFO Carsten Odemann hat mehrere Stoßrichtungen: Mehr Online-Geschäfte, strafferes Working Capital Management, mehr Einsatz von Datentechnologie und sogar ein Ausbau des Filialnetzes. 2023 soll der Konzernumsatz 560 Millionen Euro erreichen. Dabei sollen 500 Millionen Euro auf den stationären Handel und mindestens 60 Millionen aus dem Online-Geschäft kommen.



Schaut man auf die Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit, sieht man, wie herausfordernd die neue Zielvorgabe ist: So setzte Adler 2019 rund 485 Millionen Euro stationär um und gerade einmal rund 10 Millionen Euro im Online-Handel. Die Online-Erlöse sollen sich also versechsfachen. Im laufenden Jahr verzeichnet Adler bislang ein Wachstum von 20 Prozent. Die stationären Umsätze will Adler klassische durch die Eröffnung zusätzlicher Filialen ausbauen. Bei den Mietkonditionen und Standorten hofft das Management, von dem Ausscheiden zahlreicher Wettbewerber zu profitieren. Die bestehenden 170 Filialen sollen um 15 anwachsen – nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz.