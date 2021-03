Der designierte Bafin-Chef Mark Branson, der laut „Handelsblatt“ erst nach wochenlangem Werben von Finanzminister Scholz und Staatssekretär Jörg Kukies zu einem Wechsel bereit gewesen sein soll, hat bei der Schweizer Finma bereits mehrere Themen adressiert, die gerade auch in Deutschland in der Diskussion stehen: In der Schweiz habe es in seiner Amtszeit eine „weitere Professionalisierung“ der Bankenaufsicht gegeben, lobte die Finma zum Abschied. Nach seiner Wahl zum Direktor seien zudem die Verhaltensaufsicht sowie der Kampf gegen Finanzkriminalität in den Fokus gerückt.