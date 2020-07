Ominöser Forumseintrag nährt Insider-Verdacht bei Wirecard

Dass viele Kleinanleger bis zum Schluss an der Erfolgsstory von Wirecard festhielten, dürfte nicht zuletzt auch mit den optimistischen Mitteilungen zusammenhängen, die das Unternehmen noch kurz vor dem Kollaps veröffentlichte. So hieß es etwa noch am 22. April, dass die Sonderprüfer von KPMG keine Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation gefunden haben. Wegen solcher und anderer, rückblickend irreführender, Mitteilungen wird inzwischen auch ermittelt.

Während die Stimmung im Markt positiv war, waren im Unternehmen selbst Insider aber scheinbar bereits seit Frühjahr 2020 über Probleme mit der Abschlussprüfung informiert, schreibt das „Handelsblatt“. So hatten Insider etwa bereits berichtet, dass KPMG an manche Zahlen von Drittpartner nicht kommen könne. Auch habe es aus Konzernkreisen geheißen, dass Wirecard mit KPMG über die Schärfe von Formulierungen im Sonderbericht diskutiere.

