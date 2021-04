Pierer pirscht sich an Leoni heran

Das zunehmende Engagement von Pierer Industrie dürfte auf keinen nennenswerten Widerstand der Banken stoßen, immerhin stärkt ein finanzkräftiger Ankerinvestor wie der Österreicher die Überlebenschancen von Leoni. Zudem ist Pierer sanierungserfahren und kennt sich in der Automobilbranche aus.

Anfang März hatte Pierer seine Beteiligung an Leoni von 5 auf 10 Prozent aufgestockt und in diesem Zuge „strategische Interessen“ bekanntgegeben. Gegenüber der Fachzeitschrift „Automobilwoche“ kündigte Stefan Pierer an, er plane, als Ankerinvestor „eine aktive Rolle“ einzunehmen – so aktiv, dass sein Investment gar in eine Mehrheitsübernahme von Leoni münden könnte?