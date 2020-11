Reisekonzern FTI braucht offenbar Staatshilfe

Ob Sawiris jetzt erneut Eigenkapital zur Verfügung stellt, ist bislang nicht bekannt. Der Unternehmer war im Jahr 2014 bei FTI mit rund einem Drittel der Anteile eingestiegen. Schon damals galt seine Beteiligung an dem Reiseanbieter als Rettung in der Not.



Ende des vergangenen Jahres soll dem „Handelsblatt“ zufolge eine Finanzspritze des Staatsfonds ADDH aus Abu Dhabi für FTI im Gespräch gewesen sein – auf die damals kolportierte Summe von rund 100 Millionen Euro warte man jedoch in München bis heute.