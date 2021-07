Restrukturierung und Transformation: Was kommt auf Unternehmen zu?

In der Frage, in welcher Branche der höchste Transformationsbedarf besteht, waren sich die Befragten recht einig: 40 Prozent nannten den Automotive-Sektor. Die Gründe: Der perspektivische Rückgang der Nachfrage und Verkäufe, strengere Regulierungen, Innovationsdruck in Digitalisierung und Nachhaltigkeit aber auch veränderte Kundenbedürfnisse. Hinter der Automobilindustrie folgen die Sektoren Industriegüter, Anlagen- und Maschinenbau sowie der Tourismus- und Luftverkehrssektor.



Die größten Wachstumschancen in den nächsten 12 Monaten wiederum verorten die Studienteilnehmer vor allem in der IT-Branche sowie der Chemie- und Pharmaindustrie. Und auch im Tourismus und Luftverkehr, obwohl hier gleichzeitig auch ein hoher Transformationsbedarf gesehen wird. Mehr als ein Fünftel der Befragten erwartet in diesen drei Sektoren besonders starkes Wachstum und einen hohen Auftragseingang. Dem Bereich der Automotive ordnen die meisten Befragten lediglich durchschnittliche Wachstumschancen zu.