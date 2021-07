Restrukturierungsnews: A-Kaiser, Condor, Nobiskrug

Nach der Insolvenz der Waschmittelhersteller Thurn Germany und Thurn Contract Service hat nun auch das dritte Unternehmen der Gruppe Insolvenzantrag gestellt, die Toll Man mit Sitz in Kerkrade. Wie auch in den beiden anderen Verfahren zuvor ist Jens Schmidt von der Kanzlei Runkel zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Die Produktion und der Geschäftsbetrieb an allen drei Standorten laufen weiter. Nachdem ein Investorenprozess vor der Insolvenz gescheitert war, will Schmidt nun ausloten, ob die Gruppe im Zuge einer übertragenden Sanierung einen neuen Eigner finden könnte.



Der Folienhersteller Rhein-Plast in Bad Dürkheim, der rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, hat ein Schutzschirmverfahren beantragt. In den kommenden Monaten soll ein Insolvenzplan vorgelegt werden. Hauptgrund für die Krise seien Lieferengpässe und Preissteigerungen aufgrund knapper Rohstoffe, hieß es zur Begründung für den Schritt. Als Generalbevollmächtigte begleiten Sven Tischendorf, Alexander Höpfner und Felix Melzer (alle AC Tischendorf Rechtsanwälte) das Verfahren. Vorläufiger Sachwalter ist Thomas Rittmeister (Reimer Rechtsanwälte). Marc Schneider und Nick Piepenburg (beide Turnaround Management Partners) beraten die Geschäftsführung in der Restrukturierung und haben die Schutzschirmbescheinigung erstellt.