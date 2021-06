Restrukturierungsnews: MAN, Bodensee-Airport, MV Werften

Der Europäische Rat und das Europaparlament haben 1,1 Millionen Euro aus Mitteln des „Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung“ (EGF) für 476 Beschäftigte der insolventen GMH Guss Gruppe genehmigt. Es ist seit 2007 das elfte Unternehmen in Deutschland, für das EGF-Mittel genehmigt wurden, erklärte Christopher Seagon (Kanzlei Wellensiek), der die Mittel beantragt hat. Der Betrag wird aus Bundesmitteln noch um 0,7 Millionen Euro aufgestockt, so dass die Transfergesellschaft für GMH Guss insgesamt 1,8 Millionen Euro erhält. Aus den Mitteln können etwa Qualifizierungen finanziert werden.

Die Restrukturierungsboutique THM Partners eröffnet neben ihrem Standort in London nun auch ein Büro in Frankfurt. Das Gesicht am deutschen Markt wird Michael Keppel, der zuletzt die Restrukturierung der Drogeriemarktkette Douglas begleitet hat. Er soll für THM die Aktivitäten in der DACH-Region leiten. THM Partners beschäftigt nach eigenen Angaben rund 40 Restrukturierer.