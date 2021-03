Restrukturierungsnews: Mister Minit, Ahlers, Condor

Die Gläubiger von Tadano Demag und Tadano Faun haben den Sanierungsplänen für beide Unternehmen zugestimmt. Das Amtsgericht Zweibrücken hatte die Schutzschirmverfahren für die zwei Firmen im Januar 2021 eröffnet. Generalbevollmächtigter beider Unternehmen ist Martin Mucha (Grub Brugger), Sachwalter ist Arndt Geiwitz (SGP Schneider Geiwitz). Die Kranhersteller wollen die Verfahren spätestens zum Ende des ersten Quartals verlassen. Im Rahmen des Sanierungsplans wollen die Unternehmen unter anderem die Abläufe zwischen den Standorte Zweibrücken und Lauf verbessern sowie Produktionsprozesse standardisieren. Zudem gab es an beiden Standorten einen Personalabbau. Dem SR zufolge sind 392 Mitarbeiter in Zweibrücken und 114 im bayrischen Lauf betroffen, für die zum 1. Februar in eine Transfergesellschaft eingerichtet wurde.

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Druck- und Verlagshauses Frankfurt am Main ist abgeschlossen worden. Laut Insolvenzverwalter Frank Schmitt (Schultze & Braun) erhalten die knapp 1.000 Gläubiger von Druckerei und Verlag eine Insolvenzquote von rund 25 Prozent. Die im Verlag erscheinende Tageszeitung „Frankfurter Rundschau“ war 2013 zunächst an die F.A.Z. und 2018 an den Medienkonzern Ippen weiterverkauft worden. Mitte dieses Jahres soll auch die vierte und letzte Tranche des mit 4 Millionen Euro dotierten Sozialplans ausgezahlt werden.