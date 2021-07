Die derzeitige Aufbruchstimmung spiegelt auch das diesjährige Motto der Structured FINANCE wider: „Re-Start 2021“. Wie die Unternehmen durch die Pandemie gekommen sind und wie sie nun wieder durchstarten wollen, vermittelt ein erster Einblick in unser Programm, das auf unserer Eventseite eingesehen werden kann. So werden sich beispielsweise Top-Experten aus Banken und Unternehmen in einer Diskussionsrunde zur „Finanzierungsstrategie post Corona: So suchen Unternehmen und Banken eine neue Balance“ austauschen.



Aber es wird in diesem Jahr noch einen weiteren Themenschwerpunkt auf der Structured FINANCE geben: Nachhaltigkeit. So tauschen sich in einer zweiten Podiumsdiskussion Experten zum Thema „Green Finance: hip oder Hype?“ zum Für und Wider von Green Bonds, ESG-linked Loans und grünen Schuldscheinen aus. Auch hier diskutieren Vertreter aus Deutschlands erster Börsenliga mit. Wer genau, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



In verschiedenen Roundtables spielen diese Themen ebenfalls eine Rolle. Beispielsweise berichtet Hajo Neugärtner, Head of Finance & Treasury beim Windkraftanlagenhersteller Nordex, wie Nachhaltigkeit die Finanzierungslandschaft verändert. BayWa-Treasury-Chef Uwe Falk spricht darüber, wie ESG in SynLoan, Bond und Schuldscheindarlehen zusammenpasst. Telekom-Kapitalmarktleiter Markus Schäfer und Henryk Wuppermann, Leiter Corporate Finance bei E.on, erläutern gemeinsam, wie eine nachhaltige Finanzierung am Kapitalmarkt gelingt und Kai Havekost, Moritz Küsel und Tobias Wollermann von der Otto Group sprechen über eine „Soziale und finanzielle Nachhaltigkeitsstrategie in der Supply Chain“.