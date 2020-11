Unternehmenskrisen: Das ändert sich bei der Haftung

Allerdings war drohende Zahlungsunfähigkeit bislang eng verknüpft mit der Frage nach einer Überschuldung, bei der zwingend ein Insolvenzantrag gestellt werden muss. Denn um eine insolvenzrechtliche Überschuldung abzuwenden, mussten Unternehmen bisher entweder belegen können, dass sie auf Basis von Liquidationswerten nicht rechnerisch überschuldet waren – was kaum einem Unternehmen gelingt –, oder über einen Prognosezeitraum des laufenden und folgenden Geschäftsjahres eine positive Fortführungsprognose vorweisen. In der Praxis kam es dabei auf diese Fortführungsprognose an, die sich inhaltlich mit der drohenden Zahlungsunfähigkeit überschnitt: Drohte Unternehmen die Zahlungsunfähigkeit, war in der Regel auch die Fortführungsprognose negativ.



Die Folge: „Die allermeisten Unternehmen, die drohend zahlungsunfähig waren, waren zugleich überschuldet – und mussten daher aufgrund von Überschuldung ohnehin einen Insolvenzantrag stellen“, erklärt Wolfram Desch, Partner und Fachanwalt für Insolvenzrecht bei der Wirtschaftskanzlei Graf von Westphalen.