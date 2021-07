Verschleppung, Täter, Treasury: Das Wirecard-Update

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Zusammenbruch, und im Treasury von Wirecard liegen die Nerven blank: „Mann, sah Markus heute scheisse aus … So hab ich ihn noch nie gesehen, [s]o will der am DO vor die Kamera?“, schrieb Wirecards damaliger Treasury-Chef Thorsten Holten an einen Kollegen. Holtens Chats sind Teil eines riesigen Datenpakets aus dem Innersten von Wirecard, das ein Team von FINANCE um den Investigativreporter Jens Kemle in den vergangenen Monaten durchgearbeitet und in der Online-Serie „Wirecard Files“ veröffentlicht hat. Die Zitate geben wir original und unkorrigiert wieder.

Die „Wirecard Files“ lassen keinen Zweifel zu: In den Tagen vor dem Knall nimmt Holten wahr, wie sich um ihn herum alles aufzulösen beginnt. Die Banken machen Druck, der Wirtschaftsprüfer will nicht testieren, und sein CFO Alexander von Knoop ist ihm keine Hilfe. Doch der Treasurer glaubt, dass sich der Crash noch abwenden lässt – und blickt dabei, ohne es zu wissen, auf die gleiche Geldquelle wie der Abschlussprüfer EY: die Treuhandkonten von Wirecard in Asien, auf denen ausweislich der jüngsten Bilanz 1,9 Milliarden Euro liegen sollen – als Sicherheit für das hochprofitable Drittpartnergeschäft des Konzerns (Third Party Acquiring, TPA).

Holten will an dieses Geld heran: „Für unseren zukünftigen cash out habe ich keine liquiqellen mehr, es muss also liqui vom TPA business fliessen oder ne Kapitalerhöhung von 10%.“