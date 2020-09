Warth & Klein soll Grenkes Ruf retten

Auf den ersten Blick erscheint die Auswahl von Warth & Klein überraschend. Mit einem Umsatz von zuletzt 137 Millionen Euro (inklusive Beratung) sind die Düsseldorfer nur das zehntgrößte WP-Haus in Deutschland. Auf die Wirtschaftsprüfung selbst entfallen gar nur 43 Millionen Euro Umsatz. KPMG erzielt alleine im Audit-Bereich 677 Millionen Euro. EY und PwC liegen in einer ähnlichen Größenordnung. Allerdings hätten die Grenke-Investoren auch bei EY einen Interessenskonflikt gesehen: Dieser Konzern prüfte Grenke bis 2018.



Die von Viceroy beanstandeten Deals funktionieren so, dass Grenke Gesellschaften in neuen Regionen und Ländern nicht direkt selbst gründet, sondern diese erst von Geschäftspartnern aufbauen lässt. Dabei handelt es sich oft um frühere Grenke-Mitarbeiter. Erst wenn sich diese Firmen nach im Schnitt rund fünf Jahren der Gewinnschwelle nähern, schlägt Grenke zu und übernimmt sie nach einem laut Unternehmensangaben vorab definierten Mechanismus zur Kaufpreisfindung. Viceroy moniert, dass Grenke zu hohe Summen für die Akquisition dieser Jungunternehmen bezahlt, während Grenke behauptet, dass diese schon bald nach der Übernahme damit begännen, hohe Gewinnbeiträge abzuliefern.