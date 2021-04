Wir bleiben (kurioserweise) beim Frauen-Fußball: Ein Schweizer Finanzchef muss nämlich ins Gefängnis, weil er einen erheblichen Betrag in die Frauenmannschaft des FC Neunkirch investierte. An sich nicht illegal, allerdings veruntreute er hierfür dem Vernehmen nach 2 Millionen Schweizer Franken von seinem früheren Arbeitgeber Rimuss, für den er als CFO arbeitete. Das Unternehmen vertreibt Traubensäfte und Weine, macht etwa 30 Millionen Schweizer Franken Jahresumsatz.

Das Schaffhauser Kantonsgericht hatte den Beschuldigten im November 2019 zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, davon sechs Monate unbedingt. Ging der Finanzchef zunächst noch in Berufung, zog er diese jetzt zurück und akzeptierte das Urteil. Er wird sich in der Nähe seines neuen Arbeitsorts im Kanton Aargau in Halbgefangenschaft begeben, wie sein Anwalt mitteilte. So könne er tagsüber seiner Arbeit nachgehen und ist abends und am Wochenende im Gefängnis. Welche Arbeit er hat? Unbekannt. Wir bei FINANCE arbeiten aber schon am Doku-Drama „CFO hinter Gittern“.