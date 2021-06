Leere Auftragsbücher, Geschäfte geschlossen, und die langjährige Hausbank dreht den Geldhahn zu: Gut ein Jahr ist vergangen, seit Georg Picard in diesen Abgrund geschaut hat. Nach vielen schlaflosen Nächten und einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ist sein Familienunternehmen Picard Lederwaren mit Sitz im hessischen Obertshausen bei Frankfurt nun wieder schuldenfrei.



Doch der Preis war hoch, wie Georg Picard rückblickend berichtet: Fünf der zuvor insgesamt 14 eigenen Stores an Flughäfen und Innenstädten musste Picard schließen und rund Drittel seiner rund 150 Angestellten in Deutschland entlassen. Auch das Grundstück am Hauptsitz in Obertshausen musste das Unternehmen verkaufen, um die Forderungen der Gläubiger bedienen zu können.



Wie konnte es so weit kommen? Picard, das im Geschäftsjahr 2018/19 (Geschäftsjahresende September) noch rund 28 Millionen Euro Umsatz und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielte, sieht sich als Opfer der Corona-Krise. Die Umsätze brachen während der Shutdowns nahezu komplett ein, vor allem in Deutschland, wo Picard im B2B-Geschäft als Hauptkunden den selbst kriselnden Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof beliefert. Auch die 14 eigenen Shops – elf davon an Flughäfen – musste der Lederwarenhersteller schließen, Bestellungen von internationalen Kunden blieben aus. „Wir hatten zwar noch unser Onlinegeschäft, aber das hat zu diesem Zeitpunkt nur etwa 15 Prozent unseres Umsatzes ausgemacht“, berichtet Georg Picard. Dem Unternehmen drohte, im schlechtesten Falle spätestens im September/Oktober 2020 das Geld auszugehen.



„Wir waren nicht überschuldet, uns fehlten aber mittelfristig die liquiden Mittel zur Überbrückung der Corona-Situation“, fasst Georg Picard zusammen.