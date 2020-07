Wirecard-Ticker: Das Aktuellste zum Bilanzskandal

Am Mittwochmorgen ist die Staatsanwaltschaft beim Skandalkonzern Wirecard angerückt. Dutzende Ermittler hätten in einer groß angelegten Durchsuchung fünf Gebäude in Deutschland und Österreich durchsucht, darunter waren die Firmenzentrale im Münchner Vorort Aschheim und zwei Objekte in Österreich. Das erklärte die Staatsanwaltschaft München.



Dabei sei es in erster Linie um die Vorwürfe der Bilanz- und Marktmanipulation gegangen, die unter anderem gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun erhoben werden. Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge soll auch das Privathaus von Braun in Wien durchsucht worden sein.