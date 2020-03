Corona-Statistiken: Öl, Fraport, Flugverkehr

Dies sind größtenteils die Menschen, die die kritische Infrastruktur etwa im Gesundheitswesen, in der Betreuung und Pflege sowie in der Lebensmittelversorgung aufrechterhalten. Der Frauenanteil in dieser Gruppe ist enorm hoch, wie ein Blick auf einige Berufsgruppen zeigt: Im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und in der Sozialversicherung sind 73 Prozent der Angestellten weiblich. In Krankenhäusern sind es 76 Prozent, in Kindergärten und Vorschulen sogar 93 Prozent. Es sind die Frauen, die in der Corona-Krise die größten Lasten tragen.



