Corporate Access in Corona: „Online kriegen CFOs keine zweite Chance“

Tatsächlich war die Anzahl der Investoren mit 1.100 doppelt so hoch wie im Vorjahr. „Wäre die Roadshow nicht digital gewesen, wären nicht so viele gekommen“, ist Tadié sicher. Denn gerade für Investoren aus den USA ist der lange Reiseweg oft eine große Hürde. „Es waren dreimal so viele Investoren aus Großbritannien und den USA da. Das sind die, die oft nicht so häufig persönlich vertreten sind, gleichzeitig aber die größten Summen platzieren – also für CFOs eine der wichtigsten Investorengruppen.“ Auch auf Unternehmensseite konnte die Bank mehr Teilnehmer zählen. Insgesamt besuchten 310 Unternehmensvertreter die Veranstaltung, 2020 waren es 250.



Neben einem Online-Rahmenprogramm mit Diskussionen zu finanzwirtschaftlichen Themen gab es auch eine Plattform, auf der sich die Teilnehmer in kleinen und großen Gruppen austauschen konnten. Denn die Anzahl der Teilnehmer alleine reicht nicht aus. Vor allem müssen sie sich untereinander vernetzen, was digital eine Herausforderung sein kann. Kleine informelle Meetings – wie sie sonst auch physisch stattfinden – sind essentiell, denn dabei werden die Deals besprochen. „Das passiert meist eher spontan, im Gegensatz zu einer Roadshow, bei der Unternehmen gezielt zu einer viel kleineren Menge an Investoren fahren“, so Christophe Tadié.