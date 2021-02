FMC erwartet Ergebniseinbruch bis zu 25 Prozent

Hinzu kommen höhere Kosten für den Konzern, etwa durch den erhöhten Bedarf an Schutzausrüstung für die Mitarbeiter ebenso wie für die Patienten. Laut FMC erhalten zudem die Beschäftigten auf Isolierstationen eine höhere Vergütung. Dass das Geschäft für den Konzern deshalb deutlich teuer wird, belastet im laufenden Jahr ebenfalls das Ergebnis. Im vergangenen Jahr konnte diese Entwicklung zum Teil durch staatliche Unterstützung sowie Effizienzsteigerung und ein starkes Produktgeschäft kompensiert werden.



Nach Angaben des Konzerns läuft Ende März in den USA die letzte staatliche Unterstützungsmaßnahme für Dialyseanbieter aus, die sogenannte Sequestration. Darüber hinaus gebe es derzeit keine weiteren Programme. Fresenius Medical Care will deshalb weitere Effizienz- und Restrukturierungsmaßnahmen prüfen. Welche genau das Management um CFO Helen Giza dabei im Auge hat, teilt der Konzern aber nicht mit.