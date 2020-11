John Kornblum: „Europa muss über seinen Schatten springen“

„Mr. Gorbachev, tear down this wall!“, forderte einst Ronald Reagan in einer Rede vor der Berliner Mauer am Brandenburger Tor. Die Idee zu dieser Aufforderung hatte aber nicht der damalige US-Präsident, sondern John Kornblum. „Ich bin stolzer auf das Ereignis als auf den Satz“, meinte der frühere US-Botschafter gestern, darauf angesprochen, bei der Structured FINANCE Digital Week.



Das Onstage-Interview mit dem prominenten US-Diplomaten war das abschließende Highlight der diesjährigen Structured FINANCE Digital Week. Wegen Corona fand es allerdings, wie die komplette Veranstaltung, virtuell statt. Kornblum lebt eigentlich mit seiner Frau in Berlin, doch während der Pandemie wohnen beide in Nashville, Tennessee.



Mit Ole Jendis, Geschäftsbereichsleiter Finanzen beim F.A.Z.-Fachverlag, sprach Kornblum vor allem über die dramatische US-Wahl, das politische Erbe von Donald Trump und die künftige Handelspolitik des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Dass dieser die Wahl gewinnen würde, hatte Kornblum erwartet – und erhofft: „Sie können sich vorstellen, dass ich kein großer Befürworter von Trump war und bin“, sagte der Transatlantiker Kornblum.