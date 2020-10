So agieren französische CFOs in der Coronakrise

Der Blick auf die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich stimmt sorgenvoll. Die Marke von 40.000 Neuinfektionen pro Tag ist bereits überschritten, und der Trend zeigt immer noch nach oben. Ob die zweite Welle der Coronavirus-Pandemie Frankreich ein zweites Mal in den Lockdown zwingt, wird großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der französischen Unternehmen.

Dabei sind Frankreichs CFOs bislang noch glimpflich durch die Krise gekommen, berichtet Jean-Baptiste Giros, Head of Corporate Coverage and Advisory bei BNP Paribas in Paris: „Wir haben den Tiefpunkt der Liquiditätskrise hinter uns, diese haben die CFOs in Summe gut überwunden.“ Nun steuern die Finanzchefs aber auf die nächste Phase der Krise zu, in der es nicht nur auf die kurzfristige Liquidität, sondern auch auf die langfristige Zahlungsfähigkeit ankommen wird.