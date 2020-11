US-Wahlen: CFOs droht das Worst-Case-Szenario

Auch die asiatischen Börsen scheinen auf Turbulenzen eingestellt und trotzen den Unsicherheiten: Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandsbörsen enthält, stieg um 0,76 Prozent auf 4.813,66 Punkte an. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong drehte aber ins Minus und verlor zuletzt 0,48 Prozent auf 24.819 Punkte. In Tokio, wo am Dienstag feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden hatte, schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 1,72 Prozent bei 23.695 Punkten.

Die US-amerikanische Technologiebörse Nasdaq legte dagegen um knapp 2 Prozent auf rund 11.279 Punkte zu. Technologiekonzerne könnten von einer zweiten Amtszeit Trumps eher profitieren, da die Demokraten die Branche in Anhörungen kritisiert hatten und weil höhere Unternehmenssteuern die Unternehmen belasten dürften. Donald Trump verspricht dagegen Steuersenkungen und Fachleute gehen davon aus, dass Trump die Märkte weiter deregulieren würde.