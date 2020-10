Wie US-CFOs die Coronakrise meistern

Darüber hinaus gibt es im Rahmen des Cares Act für Unternehmen aus allen anderen Branchen Steuererleichterungen, Kreditprogramme und Unterstützung bei der Zahlung von Gehältern. „Diese Staatshilfen sind in den USA allerdings stärker auf kleinere und mittelgroße Firmen ausgerichtet“, so Vicario. Auch einige Tochterfirmen von deutschen Unternehmen hätten in den USA solche Hilfen in Anspruch genommen. „US-Großkonzerne setzen aber stärker auf den Kapitalmarkt.“



Was können deutsche CFOs bei der Krisenbewältigung von ihren US-Pendants lernen? Vicario kommt auf eine unerwartete Antwort: „In den USA ist der Centralized-Financial-Control-Ansatz bereits sehr verbreitet. In den vergangenen Monaten hat man deutlich gesehen, dass US-Unternehmen das weiter intensivieren und auch europäische Unternehmen hier nachlegen.“ Manche Dinge, die Krisenzeiten auslösen, sind also überall gleich: Die Konzernzentrale will in schwierigen Zeiten den vollen Überblick und auch die Kontrolle behalten. Die US-CFOs machen vor, wie das geht.



