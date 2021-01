FINANCE-Multiples 01/2021: Stimmungstief im Maschinenbau

Weniger Umsätze, niedrigere Ertragsniveaus: Auch im Maschinen- und Anlagenbau macht sich Corona bemerkbar. Das trübt die Bewertungsniveaus, obgleich ein dramatischer Einbruch ausgeblieben ist. Zudem hat die Situation der Automotive-Branche einen Einfluss auf die Situation vieler Maschinen- und Anlagenbauer. Aufgrund der Automotive-Krise war die Zahl der Transaktionen im Maschinen- und Anlagenbau bereits 2019 deutlich zurückgegangen, 2020 setzte sich diese Entwicklung fort.

Derzeit warten einige Unternehmen lieber ab, bis sich Aufträge und Umsätze wieder erholt haben, bevor sie einen Verkauf initiieren – sofern sie die Möglichkeit dazu haben. Distressed-Transaktionen nehmen bereits zu. Doch auch gesunde Unternehmen kommen an den Markt, etwa weil Konzerne sich von Randbereichen trennen. Um Verzerrungen durch Corona-Effekte zu vermeiden, raten Experten dazu, gegebenenfalls bei Transaktionen mehrjährige Durchschnittswerte zugrunde zu legen.

Im Kern gesunde Unternehmen, die auch in der Pandemie solide Ergebnisse schreiben, wecken laut Experten das Interesse von Käufern und können hohe Bewertungen erzielen.

Manche Branchenbeobachter sind der Meinung, dass PE-Investoren künftig häufiger zuschlagen könnten, da Strategen sich stärker auf eigene operative Herausforderungen konzentrieren. Auch am größten Branchen-Deal der zurückliegenden Monate waren Finanzinvestoren beteiligt: Thyssenkrupp Elevator Technology ging an ein Konsortium um Advent International, Cinven und die RAG-Stiftung.

Besonders gesucht sind derzeit Unternehmen, die Kompetenzen in Automatisierung und Robotik, in der E-Mobilität oder im Bereich Internet of Things mitbringen. Einfachere Anwendungen in der Metallbearbeitung oder dem Kunststoffspritzguss sind dagegen schwerer verkäuflich – ebenso wie Unternehmen mit starkem Automotive-Fokus, insbesondere wenn sie stark von einzelnen Kunden abhängig sind.

Künftig könnten sich die Multiples im Maschinen- und Anlagenbau stärker ausdifferenzieren, wobei Maschinen mit Ausrichtung auf Automotive oder Druckmaschinen eher am unteren Ende und Zielbranchen wie Robotik oder Verpackungsmaschinenbau am oberen Ende stehen dürften.

Für den Jahresverlauf 2021 rechnen Branchenbeobachter mit einer Erholung der Bewertungen, 2022 könnten die Multiples dann in der Breite wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben.

Quellen: DZ Bank, IMAP M&A Consultants, Oaklins Germany, SBCF & Cie., Sigma Corporate Finance, Sonntag Corporate Finance