FINANCE-Banken-Survey 2022

Einmal im Jahr befragt FINANCE gemeinsam mit F.A.Z. Business Media | research CFOs, Leiter Finanzen und Treasurer dazu, wie sie die deutsche Bankenlandschaft einschätzen. Wer sind die Top-Banken im Firmenkundengeschäft? Welche Bank ist führend in den jeweiligen Produktgruppen? Wer ist am tiefsten im Mittelstand verwurzelt? Welche Auslandsbank ist am aktivsten? Wer bietet die beste ESG-Beratung?

Der diesjährige Schwerpunkt ist die Finanzierungslage im Ukraine-Krieg. Wir wollten wissen, wie die wichtigsten Geldhäuser auf den Ukraine-Krieg und die Sanktionen reagieren.

Die Studie gibt damit einen tiefen Einblick darin, welche Bank sich im Firmenkundengeschäft in den vergangenen zwölf Monaten stärker oder schwächer positionieren konnte.