FINANCE-Multiples 01/2020: Telekom ist nicht mehr in

Liebe Leserinnen und Leser,

die Telekombranche steht unter großem Druck. Es herrscht ein massiver Preiskampf im Vertragsgeschäft, US-Nachrichtendienste wie Whatsapp verdrängen die deutschen Platzhirsche, gleichzeitig stehen umfassende Infrastrukturinvestments an. Diesen Druck spiegeln auch die aktuellen FINANCE-Multiples für Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche wider, die in den zurückliegenden Jahren auf einem moderaten Niveau geblieben sind: Blickt man nur auf das vergangene Jahr, haben Telekomanbieter in Deutschland im Durchschnitt für 9,45x Ebitda den Besitzer gewechselt – Tendenz sinkend.

Maßgeblicher Treiber für M&A-Deals in der Telekommunikationsbranche sind dabei vor allem die Investitionen in den neuen, flächendeckenden 5G-Standard, meinen Branchenexperten. Diese notwendigen Investments führten demnach zu mehr Partnerschaften und Joint-Ventures. Branchengewinner sind daher zunächst einmal eher Infrastrukturanbieter anstelle der Betreiber von Netzen: Als attraktives Übernahmeziel sind diese Unternehmen bis zu drei Mal mehr wert als ihre Kunden.