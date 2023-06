Future Banking Skills

Die Digitalisierung wird im Firmenkundenbanking zukünftig eine größere Rolle einnehmen, und dies nicht nur im Hinblick auf die digitalen Strukturen in den Banken: Unternehmen sind heute stärker denn je auf digitale Prozesse angewiesen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. 62 Prozent der befragten Unternehmensentscheider geben an, dass ihnen die Möglichkeit der Digitalisierung von Bankingprozessen bei ihrer Firmenkundenbank sehr wichtig ist. Unternehmensentscheider erwarten, dass simplere Prozesse heute zu einem großen Teil online ablaufen. Diese Erwartungshaltung wird durch nachfolgende digital affinere Finanzentscheider zunehmen. Banken müssen darauf reagieren und digitale Lösungen anbieten, um den Bedürfnissen ihrer Firmenkunden gerecht zu werden.

Um dies zu erreichen, kommt es entscheidend darauf an, auch in die digitalen Kenntnisse der Firmenkundenbanker zu investieren. Im Bereich spezifische IT, wie Low Code oder Blockchain, sieht rund jeder dritte befragte Firmenkundenbanker Weiterbildungsbedarf. Hierauf reagieren viele Finanzdienstleister noch nicht, da sie weiterhin mit dem Um- und Ausbau ihrer digitalen Infrastrukturen beschäftigt sind. Dabei besteht gerade im Fall von Low Code die Möglichkeit, die eigenen IT-Abteilungen angesichts des Mangels an Fachkräften zu unterstützen und ein abteilungsübergreifendes Verständnis für Informationstechnologie zu schaffen.