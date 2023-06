Nachfolgelösung 2.0: Wenn Private Equity übernimmt

Hartmut Deiwick, Geschäftsführer, Löwenstark Digital Group

Hartmut Deiwick ist seit vier Jahren CEO der Löwenstark Digital Group. In dieser Position bringt er seine über ein Jahrzehnt gesammelten Führungserfahrungen als Geschäftsführer im E-Commerce und Agenturgeschäft ein und treibt die strategische Ausrichtung des Unternehmens an. Die Löwenstark Digital Group hat viele mittelständische Unternehmen als Kunden und berät diese bei allen Aspekten des digitalen Marketings. Schwerpunkte liegen auf ganzheitlichen Lösungen in den Bereichen Performance- und Brand-Marketing, Webentwicklung sowie dem Reputationsmarketing. Mit dem Kauf weiterer Agenturen im Jahr 2022 hat sich das Tätigkeitsfeld der Gruppe noch in Richtung Mediaplanung und Influencer-Marketing erweitert. Eine Nachfolgereglung mit Beteiligungskapital hat er in seiner Zeit bei Löwenstark selbst mit umgesetzt.