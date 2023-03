Vom ESG-Reporting bis zur Steuerung – so managen Sie die Anforderungen

Julia Brach, Director ESG Reporting Transformation, PwC

Julia Brach hat mehr als 11 Jahre Beratungserfahrung in globalen Transformationen. Ihr Schwerpunkt liegt bei dem Design und der Implementierung von Zielbetriebsmodellen um die geforderten ESG Anforderungen einzubetten. Hierbei greift sie auf ihre starke Expertise in der ESG-Berichterstattung und Regulatorik zurück. Außerdem hat sie vielfältige Projektmanagementerfahrungen hinsichtlich der Implementierung von sich ständig weiterentwickelnden, internationalen regulatorischen ESG-Anforderungen in Organisationen, Prozesse inklusive interner Kontrollen und IT. Ihre Expertise in der Prozessentwicklung und -optimierung ermöglicht es ihr, nachhaltige ESG-Transformationen sicherzustellen.