Nachhaltigkeit bleibt auch in diesem Jahr ein Top-Thema in der Wirtschaft. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern: 92 Prozent der befragten Unternehmensentscheider erwarten, dass sich der Stellenwert von Nachhaltigkeit in den kommenden fünf Jahren erhöhen oder sogar stark erhöhen wird. Gerade in den Finanzabteilungen der Unternehmen hat Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren einen ganz besonderen Aufwind erlebt – nicht zuletzt aufgrund von EU-weiten Regulierungen. Vielerorts verknüpfen Organisationen bereits ihre Nachhaltigkeitsstrategie mit der Finanzierung. Entsprechend haben sich auch die befragten Finanzentscheider schon mehrheitlich mit dem Thema auseinandergesetzt (70 Prozent). Nicht nur in umsatzstarken Unternehmen, auch Vertreter aus kleineren Unternehmen ziehen hier nach: Während sich 2020 gerade einmal die Hälfte der befragten Finanzentscheider aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter 500 Millionen Euro mit nachhaltigen Finanzierungen auseinandergesetzt hatte, beschäftigen sich 2021 bereits 61 Prozent mit dem Thema.