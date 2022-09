Zwar muss sich ein Unternehmen nach der Migration des ERP-Systems in der Regel keine Gedanken mehr um Software- und Sicherheitsupdates machen. Aber um Innovationen und neue technologische Entwicklungen nicht zu verpassen, sollte auch nach dem Wechsel strategisch am System gearbeitet werden.

Erneut wird hier von denjenigen, die eine ERP-Cloud-Lösung nutzen oder dies planen, kooperatives Handeln präferiert: Bei Innovationen und der Schaffung neuer Funktionalitäten geben knapp zwei Drittel dieser Befragten an, dass das eigene Unternehmen und Dienstleister zusammenarbeiten sollten. Den Cloud-Lösungsanbieter sehen knapp ein Viertel in der alleinigen Pflicht, das Unternehmen in Eigenverantwortung hingegen ein deutlich kleinerer Teil.

Für die meisten Befragten, die bereits die Umstellung auf ein Cloud-ERP-System geschafft haben oder dies gerade diskutieren, steht und fällt der Erfolg des Migrationsprojektes mit einer Steigerung der Datenqualität. Damit in engem Zusammenhang steht die Standardisierung von Prozessen. Zudem erhofft sich die Befragtengruppe Kosteinsparungen.

Die Gründe für den Umstieg sind somit genauso vielfältig wie die verfügbaren Cloud-Anwendungen. Bereits aktuell zeigt sich, dass Unternehmen nicht mehr an der Cloud im Geschäftsalltag vorbeikommen. Deshalb steht immer mehr im Fokus, wie Unternehmen am meisten von Cloud Computing profitieren können – unter anderem auch in der Finanzabteilung.