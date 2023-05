Energiekrise, Inflation und Krieg in Europa – Unternehmen finden sich derzeit mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In solch volatilen Zeiten sind Controller gefragter denn je. Häufige Forecastings und solide Prognosen haben an Bedeutung gewonnen, um Entwicklungen am Markt dauerhaft im Blick zu behalten und Strategien gegebenenfalls schneller anpassen zu können. Gleichzeitig werden das Planen und das Steuern für Controller aber immer herausfordernder. In diesem Wirrwarr muss sich das Controlling behaupten – hinzu kommt noch die Digitalisierung,die das Berufsbild des Controllers bereits seit mehreren Jahren deutlich verändert. Hays-Experten zufolge sind die Controller jene Gruppe im Finanzbereich, deren Berufsbild sich durch die Digitalisierung am stärksten verändert – und zwar im positiven Sinne. Auf einer Skala von –5 (= verliert sehr an Bedeutung) bis +5 (= gewinnt sehr an Bedeutung) vergeben die befragten Personaler einen hohen Wert von 3,1. Auf Controller kommen künftig also weitere neue Aufgaben zu. Lange geisterte in den Finanzabteilungen das Schreckgespenst herum, dass die Digitalisierung einen großen Stellenabbau bei den Controllern zur Folge haben könnte, doch dies scheint inzwischen unbegründet. Hays-Experten zufolge bleibt die Anzahl der Stellen bis auf Weiteres gleich. Gleichzeitig sehen die Personalberater in den kommenden Jahren einen leichten bis starken Anstieg der Gehälter für Controller.

Gute Gehaltsaussichten

Bereits jetzt kann sich das Gehalt im Controlling sehen lassen. So verdienen Berufseinsteiger mit bis zu zwei Jahren Berufserfahrung zwischen 46.000 und 65.000 Euro im Jahr. Controller auf der Manager-Ebene mit drei bis fünf Jahren Berufserfahrung können sich über ein Jahresgehalt zwischen 58.000 und 86.000 Euro freuen. Wer den Karrierepfad im Controlling weiterverfolgt, kann als Senior Manager mit einer Berufserfahrung von mehr als sechs Jahren ein Gehalt von bis zu 125.000 jährlich erhalten. Mit den Gehältern in den unterschiedlichen Hierarchiestufen hebt sich das Controlling nicht wesentlich von anderen Jobs im Finanzbereich ab. Eine Ausnahme bildet der Aufstieg zum Leiter des Ressorts, dessen Gehalt teils deutlich höher ist als in anderen Leitungsfunktionen der Finanzabteilung. So kann der Chef-Controller mit einem Jahresgehalt von bis zu 389.000 Euro aufwarten. Auch wer sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt und sich für neue Aufgaben sowie neue Herausforderungen konstant weiterbildet, hat als Controller in Gehaltsverhandlungen eine gute Ausgangsposition. Zu den gefragten Skills zählen unter anderem der Umgang mit neuen IT- und BI-Tools sowie ein umfassendes technisches Verständnis. Controller sollten die Digitalisierung beruflich daher mehr als Chance sehen und der Entwicklung offen gegenüberstehen.