Hannover Finanz macht 100 Millionen Euro Jahresgewinn

Die Hannover Finanz präsentiert ihre Jahresbilanz 2021: Im vergangenen Jahr haben die Hannoveraner fünf neue Unternehmen erworben und somit die höchste Investitionsquote der vergangenen zehn Jahre erreicht. Zu den Neu-Investments gehören unter anderem der Zahntechniker Dental Direkt sowie die Umweltberatungsfirma First Climate. Darüber hinaus hat die Hannover Finanz mit Biesterfeld und Corporate Planning zwei Firmen veräußert. Unter dem Strich ergibt sich daraus ein Vorsteuergewinn (Ebt) von über 100 Millionen Euro.

Die Rendite lag 2021 bei 30 Prozent, das Wachstum der Beteiligungserträge beziffert die Hannover Finanz auf 43 Prozent im Vorjahresvergleich. Aktuell verwalten die Hannoveraner über 700 Millionen Euro an investiertem Kapital, verteilt über 35 Unternehmen. Diese haben die Corona-Pandemie grundsätzlich gut überstanden: Einige Unternehmen seien „härter getroffen“, andere hingegen hielten der Pandemie stand und entwickelten sich nach Plan.

Info Die wichtigsten News aus der deutschen M&A- und Private-Equity-Szene fassen wir regelmäßig im „FINANCE M&A und Private Equity Briefing“ für Sie zusammen. Für aktuelle Deals und Personalia sowie Analysen, Interviews und exklusive Hintergrund-Stories aus der Community direkt in Ihr Postfach melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter an! Weitere Branchentrends werden auf der diesjährigen Deutschen Investorenkonferenz diskutiert – hier geht es zum Programm und zur Anmeldung. Wir freuen uns auf Sie!

Auch künftig sieht sich die Hannover Finanz gut aufgestellt: Der Ukraine-Krieg wirke sich bislang „nur unwesentlich und in Einzelfällen“ auf das Portfolio aus. Weil die Hannover Finanz zuletzt vor allem auf produktionsunabhängige Geschäftsmodelle gesetzt hat, erwartet sie eine geringere Anfälligkeit für „die meisten der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Risikofaktoren“. Um auch künftig gut aufgestellt zu sein, will der Private-Equity-Investor künftig weiter in Tech-Unternehmen sowie Firmen mit digital ausgerichteten Geschäftsmodellen investieren. Dafür stehen nach eigener Aussage aktuell rund 200 Millionen Euro zur Verfügung.